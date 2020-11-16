أصحاب المخابز يلوحون بوقفة احتجاجية ثانية

لوح أصحاب المخابز بالخرطوم بتنظيم وقفة احتجاجية ثانية مطالبة بزيادة التسعيرة. وقال بعض أصحاب المخابز ، أن المخابز كافة ستدخل في أضراب عن العمل مالم تحل الحكومة مشاكل التعرفة وشح الدقيق.

وقال صاحب مخبز بالخرطوم آدم الدومة وفقاً لمصدر، إن مخابزه البلدية توقفت عن العمل منذ أكثر من يومين بسبب شح الدقيق وتراجع حصصه مرة أخرى إلى (50%) ، وأوضح بأنهم أمهلوا الحكومة أياماً لحل مشاكلهم لأن الوضع صار لايسمح بالاستمرار في العمل بالمخابز والتي صارت تعمل بالخسارة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وندرة الدقيق والغاز معلناً عن تسليم مطالبهم للوالي.

وأمن صاحب مخبز على استمرار أزمة الخبز للأسباب المعلومة (الدقيق والغاز)، وقال بأن ارتفاع سعر الغاز لا يغطي العمل بالمخبز ٫ مشيراً إلى أن حصته من الدقيق للمخابز(25) جوالاً في الأسبوع تراجعت إلى (14) جوالاً ورهن حل أزمة الخبز بتسليم المخابز كفايتها من الدقيق وتثبيت أسعاره بالسوق ٫ لافتاً لوجود مشكلة في توصيل غاز بعض شركات التوزيع للمخابز مما يؤثر على صناعة الخبز والازدحام.

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أشار صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد لارتفاع مدخلات التشغيل مما يصعب الاستمرار في المهنة ، وقال إن مدخلات الإنتاج غير مدعومة ، حيث يبلغ سعر جركانة الزيت (8) آلاف جنيه وأجرة العامل (1000) جنيه وكرتونة الخميرة (6) الاف جنيه وارتفاع الغاز من (1000) الى (4) الاف جنيه للترما ينعكس على توقف معظم المخابز عن العمل مطالباً بتسليم توزيع الخميرة على المخابز لمورد خاص لتثبيت السعر وزيادة سعر قطعة الخبز الى(5) جنيهات.

وشكا صاحب مخبز بالخرطوم “2” محمد إبراهيم من مشاكل في توزيع الدقيق ما يؤدي لإغلاق المنافذ ٫ مضيفاً بأن أزمة الخبز مستمرة بارتفاع أسعار التكلفة ونقص الدقيق ٫ مبيناً بحسب صحيفة السوداني، سعر كرتونة الخميرة بلغت (6) الاف جنيه بدلاً عن (1٫5) الف جنيه فيما سجل سعر جركانة الزيت (8) الاف جنيه بدلا عن (1٫450) الف جنيه ٫ وأوضح تضاعف التكلفة على المخابز لعشرات الأضعاف ما أدى لتوقف غالبها عن العمل لصعوبة العمل في الوضع الاقتصادي الراهن .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)