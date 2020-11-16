الفاضل التوم يكشف تفاصيل بث مباريات الهلال بدوري الأبطال

كشف مساعد رئيس نادي الهلال الفاضل التوم، عن مباريات الهلال في دوري أبطال إفريقيا بأنها ستكون مفتوحة لجميع القنوات لبثها.

وقال الفاضل التوم في تصريحات إعلامية، إن ناديه لن يمانع نقل المباراة حال تقديم عرض رسمي من أي قناة، وأضاف “سنقوم باختيار العرض الأفضل”.

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وبحسب صحيفة المواكب، سيلاقي الهلال نظيره فايبرس الأوغندي في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، قبل استضافته بـ”الجوهرة الزرقاء” في ديسمبر المقبل، وأكد التوم أن إعداد الفريق يمضي بشكل جيد خلال معسكره الذي يقيمه بالقاهرة المصرية هذه الأيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)