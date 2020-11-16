شاهد بالفيديو: رجل أعمال شهير يهدي المطربة عائشة الجبل طقم الماس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

تداول ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده إهداء رجل أعمال شهير طقم الماس للمطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد ذكر رواد المواقع الإسفيرية أن الطقم تقدر قيمته بحوالي (40) ألف دولار ،الأمر الذي جعل عدد من المعلقين يصدقون الخبر حيث قالوا إن المطربة الجبلية تستاهل أكثر من ذلك لأنها استطاعت أن تدخل حميع البيوت وتطرب الصغير والكبير من خلال الأغنيات التي تقدمها .

فيما كذب آخرون الخبر المتداول وقالوا ربما تكون مجرد شائعة ليس لها معنى من الصحة مبينين أن الجبلية لم تصرح بالخبر المتداول والذي كان مفاده حصولها على طقم من الذهب كهدية من شخص أخر، الامر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يرون أن تلك الأخبار المتداولة للمطربة عائشة الجبل ربما تكون مقصودة بغرض الشهرة وتسليط الإعلام نحوها.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)