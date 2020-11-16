شعبة الماشية: 300 ألف رأس لاتزال موجودة بالمحاجر

شددت شعبة مصدري الماشية الحية،على استمرار عمليات حجر أكثر من 300 ألف رأس من الضأن بالمحاجر المختلفة، لم تصدر بسبب قرار السلطات السعودية إيقاف استيراد الماشية من السودان مؤقتاً.
وقال أمين عام الشعبة علاء الدين محمد ،بحسب صحيفة لسوداني، إنه (لم يطرأ أي جديد) فيما يخص صادر الماشية للسعودية، موضحاً أن المصدرين (تعبوا من الصرف) على المواشي في المحاجر، وأضاف: الشعبة لا تزال تتابع مع وزارة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ بعض الإجراءات الفنية، خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مطلع أكتوبر الماضي شهد تلقي بعض المصدرين السودانيين رسائل من قبل مستوردين سعوديين، بفرض حظر مؤقت على استيراد الماشية من السودان، بسبب مرض (حمى الوادي المتصدع )، و شكا مصدرون من تضررهم وتعرضهم لخسائر فادحة، نتيجة إيقاف صادر الماشية للسعودية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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