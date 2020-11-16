صحة الجزيرة توصي بالإغلاق التام

دفع مدير عام الصحة بولاية الجزيرة د. أحمد المصطفى شيخ إدريس، بتوصية إلى والي الولاية بإغلاق المدارس والجامعات وصالات المناسبات ومنع التجمعات بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الولاية وضعف إمكانات النظام الصحي الولائي. فيما طالب والي الجزيرة بإفادة من الجامعات بالولاية بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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