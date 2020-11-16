الجامعة الإسلامية تنفي فرض غرامة على طلابها بسبب (الكمامة)

قالت جامعة أم درمان الإسلامية، إنه ليس لديها اتجاه لإغلاق كلية التعليم عن بُعد.
ونفت في توضيح لها، فرض غرامات مالية على طلابها في حاله عدم ارتداء الكمامة، مؤكدة أن الالتزام بارتدائها في الجامعة نابع من إحساس الطلاب والعاملين بالمسؤولية، مشيرة إلى صرف 2200 كمامة لمنسوبي الكلية، وصفتها بـ(عالية الجودة).
وقالت وسائل إعلامية، إن الجامعة فرضت غرامة مالية على جميع طلابها في حالة عدم ارتداء الكمامة بمبلغ قدره ٣٠٠ جنيه.
وأشارت الجامعة إلى إغلاق بعض الجامعات والداخليات واتجاه البعض الآخر للإغلاق بسبب انتشار الموجة الثانية لـكوفيد 19، ودعت للتعاون من الجميع لإنهاء العام الدراسي، موضحة بحسب صحيفة السوداني، أنه لا يحتمل التأخير ولا الشائعات ولا التناحر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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