الوساطة الجنوبية تكشف وصول عبد الواحد إلى جوبا

أعلن رئيس الوساطة لمحادثات السلام بين الفرقاء السودانيين توت قلواك وصول وفد من حركة عبد الواحد نور إلى مدينة جوبا استجابة لدعوة الرئيس سلفاكير ميارديت، متوقعاً وصول عبد الواحد إلى عاصمة جنوب السودان خلال يومين.
وأكد قلواك في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس بحسب صحيفة السوداني، أن جنوب السودان لن يتوقف عن طرق أبواب السلام وهو الآن يستعد للجلوس مع حركة الحلو وحركة عبد الواحد لبدء محادثات السلام.
وتابع قلواك: “عبد الواحد قبل دعوة من سلفاكير ووصل وفد المقدمة إلى جوبا وأيضاً نحن على تواصل مع عبد العزيز الحلو لنكمل مسيرة السلام”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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