إبراهيم الشيخ يكشف سبب توتر علاقته بمناوي

كشف عضو المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” عن سبب توتر علاقته برئيس جيش حركة تحرير السودان مِنّي اركو مناوي، قائلاً: عندما كنت في الجولة الثالثة للتفاوض بوفد الحكومة، كانت لدى مِناوي مرارة من قوى الحرية والتغيير بدأت منذ أن تم اعتماد الاتفاق السياسي بالخرطوم ونحن كنا بأديس ابابا، واعتقد مناوي أننا نتفاوض معه ونتفق مع المجلس العسكري في نفس الوقت، ثم ذهبنا للقاهرة لحل المشكلة ولم نوفق، كل هذه المسائل أوجدت جفوة بين مناوي والحرية والتغيير وحتى عناصر الجبهة الثورية الأخرى.

وأكد الشيخ بحسب صحيفة السوداني، حدوث شد وجذب بينه ومناوي في جوبا ، وأضاف: هذا أوجد توتراً، لكننا التقينا اليوم وتصافينا وتعانقنا وتجاوزنا ما كان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)