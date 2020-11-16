البرهان يوجه رسالة حب خالصة لأطفال السكري

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برسالة خاصة لأطفال السكري.

قال فيها:رسالة حب خالصة، في اليوم العالمي لسكري الأطفال، كل عام وأنتم في الذاكرة والخاطر، وفي مقدمة اهتمام الدولة، وأسأل الله أن ينعم عليكم بتمام الصحة والعافية، وأن يشملكم بعطفه ورعايته..

وختم البرهان رسالته التي ارسلها لهواتف الاطفال المسجلين بجمعية السكري ختمها بتوقيع والدكم المحب الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان

كما توجه سيادته بحسب صحيفة أول النهار، بجزيل الشكر وجدير الإمتنان للقائمين على أمر الجمعية السودانية لسكري الأطفال وثمِّن عالياً عظيم جهدهم واشاد بمجهودات شباب الجمعية ووصفهم بقاهر المستحيل لتستمر الجمعية في أداء رسالتها المقدسة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)