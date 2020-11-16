هتافات ضد “إبراهيم الشيخ” في ساحة الحرية

قوبل القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، بهتافات مناوئة خلال مخاطبته احتفالات السلام بساحة الحرية أمس (الأحد)، وقاطعت الحشود خطاب الشيخ بهتافات: (ما دايرنك ما دايرنك.. جوعتونا جوعتونا.. كرهتونا كرهتونا) بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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