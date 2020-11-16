رئيس الجبهة الثورية: من اعتدوا على ندوة الحاج يوسف إرهابيون ولن نسمح بالفوضى

وصف رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي دكتور الهادي ادريس من اعتدوا على حركتهم في ندوة الحاج يوسف بأنهم إرهابيون يريدون إرسال رسالة بأن السودان غير آمن، وقطع الهادي إدريس بأنهم لن يسمحوا بالفوضى وبانزلاق البلاد في أتون الحرب مرة أخرى، وزاد إدريس بأن على الحركات الرافضة للسلام عدم الاعتداء على الناس.

وقال الهادي إدريس بأنهم جاءوا للعمل مع شركائهم من المدنيين والعسكريين لاستكمال مسيرة الثورة التي رفعت شعارات كبيرة، مؤكداً بأنهم على مسافة بعيدة من ترجمة هذه الشعارات في أرض الواقع، وأن عليهم العمل مع بعضهم البعض لتحقيق شعارات الثورة.

ووصف الهادي إدريس اتفاق سلام جوبا بالاتفاق العظيم، مشيراً بحسب صحيفة الجريدة، إلى أنه حقق مكاسب لكل الشعب السوداني، وأوضح الهادي أن الاتفاق جاء في مناخ سياسي مختلف ووجد الدعم الاقليمي والدولي وأكد الهادي بأن الشعب السوداني أيضاً سيدعم الاتفاق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)