وفاة(4) مواطنين إثر حادث مروري بحلفا

أدى حادث مروري بطريق المرور السريع حلفا كسلا بين بص سياحي يتبع لاحدى شركات نقل المسافرين ومركبة تانكر وقود الى اصابة (12) مواطناً تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ووفاة(4) مواطنين . وتفيد متابعات بحسب صحيفة الجريدة، ان الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما أدى الى وقوع الحادث ، وفور وقوع الحادث باشرت شرطة المرور السريع إجراءاتها بسحب المركبات وتنظيم حركة السير وإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعاف اللازم ونقل الجثامين للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، يذكر ان من بين المتوفين احد افراد شرطة مرور كسلا عقب عودته من مكان عمله. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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