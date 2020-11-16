مكتب (العدل والمساواة) بإسرائيل يرحب بوصول قادة (الثورية) إلى الوطن

رحبت القيادة التنفيذية وكافة قواعد مكتب حركة العدل والمساواة السودانية بدولة إسرائيل بإكتمال وصول قادة الجبهة الثورية السودانية إلى حضن الوطن بعد سنوات من النضال والاستبسال.

وقال أمين الإعلام بمكتب إسرائيل “محمد زكريا سو” في بيان صحفي بحسب صحيفة المواكب، “إن ذلك يأتي في إطار جدية الجبهة الثورية السودانية وحرصها لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي أحلام الشعب السودان ويضع حداً لحل قضايا الأزمة السودانية.

وأضاف البيان “كما نرسل آيات الشكر والعرفان إلى فخامة رئيس حكومة دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت والوساطة الإفريقية والدول الشقيقة والصديقة في جهدهم وعطاءهم المتواصل لتحقيق غايات السلام المستدام في السودان.

وناشد مكتب الحركة في إسرائيل بقية قوى الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام (الحركة الشعبية لتحرير السودان – الحلو – وعبد الواحد النور) للالتحاق بقطار السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)