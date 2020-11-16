“الحرية والتغيير” تكشف عن تغييرات تدفع بسياسيين في الحكومة المقبلة

كشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الناطق باسم لجنة استقبال شركاء السلام، يوسف محمد زين، عن انخراط مكونات الحكم الانتقالي في اجتماعات ومشاورات سريعة وفورية مع شركاء السلام، حول تعيين الحكومة المقبلة.

وأوضح زين أنّ المجلس قرّر في اجتماع الأربعاء، التواصل الفوري مع رئيس الوزراء وشركاء السلام حول إعلان الحكومة المقبلة، فيما لفت إلى أنّ تغييرات طرأت قال إنّها ستقود للدفع بسياسيين في الحكومة.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير في تصريح بحسب صحيفة الحداثة، إنّ تعيين الحكومة لن يتأخر هذه المرة، وإنّ الظروف التي تمرّ بها البلاد استدعت تغيير التفكير نحو الدفع بالسياسيين للمواقع الحكومية.

وأكّد التزام الحاضنة السياسية بالنسب المتّفق عليها، بتخصيص 25% من مستويات السلطة الانتقالية لشركاء السلام، منها 3 أعضاء في مجلس السيادة و5 وزراء في الحكومة.

وشدّد على أنّهم منفتحون في الاتّفاق حول توزيع الحقائب الوزارية دون أنّ يحددها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)