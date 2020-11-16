التربية تغير أسماء مدارس الشيخ مصطفى الأمين

كشف الأمين الشيخ مصطفى الأمين ناظر أوقاف مدارس الشيخ مصطفى الأمين، عن قيام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بتغيير أسماء مدارس الشيخ الوقفية.

وقال الأمين في تصريح أمس، إن الوزارة قامت بتغيير مسمى مدرسة الشيخ مصطفى الأمين الوقفية النموذجية بنين (الصحافة)، إلى مدرسة الشهيد قصي، ومدرسة الشيخ مصطفى الأمين الوقفية النموذجية بنات (العمارات)، إلى الخرطوم القديمة جنوب، ومدرسة الشيخ مصطفى الأمين الوقفية النموذجية بنين (ناصر)، لتصبح مدرسة قرنفلي.

وبحسب صحيفة الصيحة، وصف الأمين الخطوة بالمؤسفة والاستفزازية لإدارة ونظارة المدارس، وتجاوز صريح لقرار المحكمة وعدم احترام الجهات العدلية التي لم تنطق بالحكم حتى الآن، وأكد أنهم قادرون على رد الحقوق بالطرق القانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)