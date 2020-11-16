شبكة اجرامية تتاجر في دواء نقص المناعة

علمت مصادر مطلعة ان هنالك شبكة تتاجر في الادوية المنقذة للحياة المعدومة هذه الايام .

وفى تصريحات صحفية قالت والدة طفل مصاب بفقد (غاما غلوبولين الدم) او المرض المعروف ب (بروتون) نقص المناعة وهو مرض وراثي انهم كانوا يشترون حقن ( IVIG) وتستخدم الى داخل الوريد كل 21 يوما بمعدل الفتيلين بعشرة آلاف جنيه من الامدادات الطبية ويتم حقن الطفل بها بمستسفى جعفر بن عوف الا ان الدواء غير متوفر حاليا كما ذكرت لهم الطبيبة المعالجة ولحاجة طفلهم للدواء اتصلوا بعدد من الاشخاص وتم ارشادهم لاحد تجار الدواء حيث اخبرهم ان الفتيل الواحد يباع عندهم بثلاثين الف جنيه والاثنين بمبلغ ستين الف جنيه رافضا التنازل عن مليم واحد ..مضيفة : طلبوا مني تحديدا مكانها وسيصلون اليها بالدواء.

واستغربت والدة الطفل من مثل هذا النوع من الاتجار وعلقت قائلة انهم يتاجرون في حياة الناس غير عابئين بالاوضاع النفسية لاولياء امور المرضى وذكرت انهم يطلقون على الدواء اسم انقاذ الحياة ..وانتقدت والدة الطفل اختفاء الدواء من صيدليات الامدادات الطبية ووجوده في ايدي هؤلاء التجار مشيرة بحسب صحيفة الوطن، الى ان الدواء يحتاج الى حفظ من نوع خاص ..وقالت ان ماعرض عليها لشرائه نفس الدواء الذي كان يباع في الامدادات الطبيةيذكر ان داء بوروتون هو مرض نادر ويصيب الذكور فقط وينتقل الى الطفل عن طريق أمه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)