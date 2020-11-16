مناوي يطالب بالابتعاد عن المشاكسات

طالب رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الشعب السوداني للتعامل مع الحريات بطريقة مهذبة، والابتعاد عن المشاكسات.
ودعا مناوي، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، بالإسراع في ترتيبات عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وشدد على ضرورة الابتعاد عن المشاكسات بين السياسيين والمواطنين.
وقال :”نحن في بيئة جديدة، ورسالتنا أن الوضع في السودان علينا أن نضبط الشارع باستخدام الحريات كما يليق”.
وأعرب، عن أمله في أن تكتمل الجهود لإزالة ما خلفته الأنظمة السابقة خاصة نظام الإنقاذ”، وأضاف بحسب صحيفة أول النهار :”نحن أصبحنا جزء من تحمل المسؤولية من تركة الإنقاذ، وجئنا لترجمة اتفاق جوبا”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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