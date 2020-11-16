كورونا حول العالم تعادل ملعقة واحدة فقط حجمها 8 مللي

قام أسترالي متخصص في علم الرياضيات، قام بحساب عدد مصابي كورونا حول العالم، فوجدهم حوالي 53 مليون شخص، ثم حسب بشكل تقريبي عدد جزيئات الفايروس في أجسامهم ووجدها 3300000000000000.
ثم حسب حجم كل فايروسات كورونا الموجودة بأجساد البشر على الكرة الأرضية، ووجد بحسب صحيفة السوداني، أن بإمكانها ملء ملعقة واحدة فقط؛ حجمها 8 مللي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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