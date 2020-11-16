وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

وذكر التلفزيون السوري على موقعه الرسمي أن “وزارة الخارجية والمغتربين تنعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاماً”.

وأشار إلى أن المعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج من جامعة القاهرة العام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد.

عين المعلم سفيرا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عين معاونا لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائبا لوزير الخارجية في العام 2005 وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)