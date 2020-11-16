  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السودانيٰ:

حمدوك: بالإرادة القوية سنتخطّى كل تعقيدات بناء السلام على الأرض

زعيم التقراي يحذر: لدينا صواريخ بعيدة المدى

مناوي: أتينا لمشاركة الحكومة تحمُّل عبء الانتقال الديمقراطي

البرهان: الشجعان هم من يصنعون السلام

السودان يترأس الاجتماع (18) لاتفاقية (اتوا) لحظر استخدام الألغام

رئيس مفاوضات دارفور الأسبق: القادمون اليوم من قادة الحركات أقرب للإعتدال في الرأي من قوى الحرية

صحيفة صوت الأمة:

وأخيراً .. قادة الكفاح المسلح في حضن الوطن

الأمة القومي يدحض الشائعات حول صحة الإمام

جامعة الخرطوم تفصل أحد محامي المخلوع

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صحيفة الوطن:

البرهان السلام يصنعه الشجعان.. حمدوك نمتلك الإرادة لتخطي معوقات السلام

حميدتي :حملنا البندقية وقاتلنا بعضنا وخرجنا من الدائرة الشريرة

قادة الحركات :جئنا برغبة صادقة لتنفيذ اتفاق السلام

الخارجية :لا علم لى بزيارة وفد إسرائيلي

صحيفة القوات المسلحة :

البلاد تحتفل بتوقيع إتفاق السلام استقبال قيادات الحركات

البرهان: السلام هو الانتصار الدائم والشجعان هم من يصنعونه

دقلو : اتفاق جوبا طوى صفحة سوداء من المعاناة والحروب

مناوي: جئنا لنعمل مع الحكومة كفريق مشترك لرفع الظلم والتهميش

صحيفة أخبار اليوم:

رغم تحذيراتْ كورونا : حشود ضخمة تحتفل بإستقبال قادة الحركات في ساحة الحرية

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حميدتى يذرف الدموع خلال الاحتفال ويقول: وما دايرين ظلم تانى

البرهان وحمدوك يلتقيان قادة الجبهة الثورية ببيت الضيافة ومجلس الوزراء

خبير اقتصادي: الموازنة تضمنت أخطاء فادحة في الارقام وإعتمادها على المجتمع الدولي بنسبة 50% مخاطرة عالية.

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بين البلدين

اتفاق بين قيادات بالحرية ان السلام منقوص وتخوف من نقل الخلافات للعاصمة

حزب الأمة يطالب بـ 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)