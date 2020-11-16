مجلس جامعة الجزيرة يسحب درجة الماجستير من البشير

قرر مجلس جامعة الجزيرة في إجتماعه الأول الأحد بقاعة المؤتمرات الدولية بمجمع الرازي بمدني برئاسة د. نجوان عبدالحميد محمود نائبة رئيس المجلس ومشاركة رئيس المجلس د. عبد المتعال أحمد قريشاب وعدد من أعضاء المجلس عبر تطبيق ZOOM) قررحل معهد إسلام المعرفة (إمام) وأيلولة ممتلكاته لإدارة الجامعة. وأيد قرار لجنة التمكين بسحب درجة الماجستير الممنوحة من المعهد للطالب عمر حسن أحمد البشير . وإعتمد المجلس وفق صحيفة السوداني تعيين وكيل الجامعة ومساعده بجانب عمداء الكليات ونوابهم وعمداء المعاهد ومديري المراكز ورؤساء الأقسام كما إعتمد معايير هيكلة الكليات والمعاهد والمراكز Advertisements وأيد المجلس قرارت لجنة التمكين التي شملت 14 وظيفة خاصة إداريين تم تحويلهم لوظائف هيئة تدريس وقضت اللجنة بإعادتهم لوظائف إدارية وتكوين لجان للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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