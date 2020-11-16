النيابة العامة تبدأ إجراء معاينات لتوظيف (1000) وكيل نيابة

تبدأ النيابة العامة في السودان يوم الاثنين، معاينات لاستيعاب وكلاء نيابة جدد، بغرض إعادة بناءها على أسس جديدة وتحتاج النيابة العامة لقرابة 1000 وكيل نيابة لتحقيق خطة تستهدف وجود نيابة في كل مدينة بالسودان، حيث أن عدد وكلاء النيابة الحاليين لا يتجاوز الـ 400.

ونشر مكتب النائب العام وفق صحيفة السوداني إعلاناً يتعلق ببدء إجراءات المعاينات، غدًا الاثنين، للذين تقدموا لوظائف رئيس نيابة عامة، على أن يُحدد موعد لإجراء معاينات درجات وكيل أعلى ووكيل أول ووكيل ثاني ووكيل ثالث ووكيل نيابة في الأيام المقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)