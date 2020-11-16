بيت الشعر يتأهب للإعلان عن تفاصيل أيام الخرطوم الشعرية

يعقد بيت الشعر بالخرطوم، الأربعاء المقبل، بمقره بجامعة الخرطوم مؤتمرا صحفيا، وفق ( سونا) بمناسبة الإعلان عن قيام أيام الخرطوم الشعرية، وتقديم الفعاليات والبرامج المصاحبة، بمشاركة شعراء من السودان والدول العربية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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