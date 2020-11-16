فحص كورونا لكل المتواجدين داخل سياج ملعب إستاد الهلال بمباراة السودان وغانا

تم إخضاع كل من لهم صلة بالتواجد داخل سياج الملعب الداخلي في استاد الهلال فى المباراة التى ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني لفحص كورونا الأحد وذلك إنفاذا للموجهات الصحية والارشادات الصادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وشمل الفحص وفق ( سونا) لاعبو ومدربو وإداريو المنتخبين، السوداني والغاني لكرة القدم، وطاقم التحكيم ومراقب ومنسق أمني المباراة، بالاضافة الى 5 مصورين فوتوغرافيين، ومصورو القناة الناقلة تلفزيونيا، وعدد من أفراد أمن الملاعب، وأطفال الكرات.
وقد تم الفحص للجميع في فنادق الإقامة للضيوف والمنتخب، وفي أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2 للبقية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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