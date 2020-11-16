منتخب الشباب السوداني يتفوق على نظيره الزنزباري بثلاثية

حقق المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم فوزا جديدا، في إطار إستعداداته للمشاركة بتصفيات إقليم سيكافا الأسبوع المقبل بتنزانيا، والمؤهلة لنهائيات المغرب العام القادم، حيث جاء الفوز على حساب مضيفه ونظيره الزنزباري بنتيجة (3/0)، وذلك في المباراة التي جرت الأحد بملعب “أمان” بجزيرة زنزبار.

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وهو الفوز الثاني للمنتخب الوطني بعد 3 خسائر متتالية لحقته أمام كل من كينيا في مباراتين، وتنزانيا في مباراة، قبل أن يفوز الأسبوع الماضي في المباراة الودية الرابعة والثانية أمام التنزاني.

وسيلتقي منتخب الشباب نظيره الزنزباري مرة ثانية يوم 18 نوفمبر الجاري، ليختتم إعداده قبل التوجه إلى مدينة أروشا التنزانية يوم 22 نوفمبر الجاري حيث يواجه المنتخبين الكيني والإثيوبي بالتصفيات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)