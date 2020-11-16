مالك عقار: إتفاق جوبا فرصة نادرة و يتيح للآخرين اللحاق به

شدد القائد مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية على ان اتفاق السلام الذي وقع بجوبا، يعد فرصة نادرة وربما أخيرة لايجاد معادلة فاعلة تأتى بالسلام والديمقراطية في حزمة واحدة مع المواطنة بلا تمييز، مؤكدا ثقتهم بأن تنفيذ بنوده سيمكن الآخرين بأن يوقعوا.
واشار مالك عقار الى أنهم جاءوا الى الخرطوم دعاة وحدة وسلام وتغيير، وأنهم مع وحدة السودان شعباً وأرضاً القائمة على الديمقراطية والمواطنة بلا تمييز قائلا “نحن مع وحدة قوى الحرية والتغيير”.
وجدد التاكيد بأنهم مع وحدة الجبهة الثورية ومع وحدة المدنيين والعسكريين وانهم مع بناء كتلة انتقالية لاستكمال مهام الثورة .
واكد وفق ( سونا) بانهم منحازين لتنمية الريف بغية الوصول الى ريف منتج وآمن ومدن منتجة ومزدهرة وقال مالك في كلمته إن الأولوية هي انعاش الاقتصاد وتوفير سبل الحياة الكريمة للشعب السوداني وتوفير الخدمات وإنهاء المعاناة المعيشية وإيجاد سياسات وبدائل لمصلحة الفقراء والمهمشين .
وتوجه بنداء خاص لمواطني ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة وغرب كردفان والنيل الأزرق، بالعمل من أجل المصالحة والالتفاف حول الحقوق التي أتت في هذا الاتفاق في إطار وحدة السودان، داعيا جميع شعوب السودان للمصالحة وبناء السودان الجديد.
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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