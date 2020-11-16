مالك عقار: إتفاق جوبا فرصة نادرة و يتيح للآخرين اللحاق به

شدد القائد مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية على ان اتفاق السلام الذي وقع بجوبا، يعد فرصة نادرة وربما أخيرة لايجاد معادلة فاعلة تأتى بالسلام والديمقراطية في حزمة واحدة مع المواطنة بلا تمييز، مؤكدا ثقتهم بأن تنفيذ بنوده سيمكن الآخرين بأن يوقعوا.

واشار مالك عقار الى أنهم جاءوا الى الخرطوم دعاة وحدة وسلام وتغيير، وأنهم مع وحدة السودان شعباً وأرضاً القائمة على الديمقراطية والمواطنة بلا تمييز قائلا “نحن مع وحدة قوى الحرية والتغيير”.