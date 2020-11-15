رئيس القومسيون القومي: يوجه بتطوير وتطبيق المعايير المتفق عليها

أشاد رئيس القومسيون الطبي القومي د.عادل سليمان، بالعمل والجهد المبذول بالقمسيون القومى والقمسيونات الولائية داعيا لتطوير وتطبيق المعايير المتفق عليها لافتا إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به القومسيون الطبي القومى وبالولايات. وقدم سليمان، خلال اجتماع إدارة القومسيون الطبي القومي بمدراء القمسيونات الولائية الاحد بالقاعة الكبرى بوزارة الصحة الاتحادية، شرحاً عن كيفية عمل القمسيون الطبي وسعيهم لتقديم خدمات متميزة وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة والاهتمامهم ببناء القدرات للعاملين. يجدر بالذكر انه تم مناقشة أداء القمسيونات الولائية والوقوف على معوقات الأداء وتناول الاجتماع تقدير العمر وتقدير العمر الجنائي، بجانب النقاش حول اللياقة الطبية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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