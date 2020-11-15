بابكر سلك يكتب: حليل ود الزبير موسى

] رحل من بلدنا أجمل زول .
] هاشم الزبير موسى.
] ود قلبا.
] عمدة من حي العمدة.
] أبوهو عمدة. عمدة التجار.
] ونسيبو العمدة الوسيلة العكام.
] عمدة الكرة وأحد أعمدة الرياضة.
] ولمن عرف هاشم بالمريخ نزيده .
] هاشم ود العز وإبن رجل البر الزبير موسى.
] مركز صحي الزبير موسى يشهد على بر الأسرة.
] وحكاوي مجالس أمدرمان لاتخلو من سيرة عظمة الأسرة العتيقة.
] لذا لم استغرب أن يكون هاشم عظيماً.
] وعظمة هاشم تلحظها في قامة رجل بين أضلعه قلب طفل.
] هاشم كان بريئاً براءة الأطفال.
] لا يعمل وفق استراتيجيات وأهداف خبيثة.
] فقط يسعى للم الشمل ومعالجة الخلافات والإختلافات.
] إذا حزن إنسان فأن دمعة هاشم تكون سباقة وحاضرة قبل دمعة الزول الحزين.
] هاشم عضو مجلس.
] يشكل حضوراً يومياً بالنادي دون الآخرين.
] هاشم ماعضو مجلس.
] مابغيب ولا يوم عن النادي.
] كان جباراً للخواطر .
] يجيء على نفسو لأجل المريخ ولأجل الآخرين .
] ولعل شهادة مزمل الأخيرة في قبول هاشم مقترح سحب القائمة التي تقدم بها حتى لايشق الصف.
] كانت شهادة للتاريخ لرجل آخر أعماله المريخية كانت عدم شق الصف.
] ومن مظاهر عظمة هاشم.
] أنه لم يضاهيه في سنوات العمل العام سوى بروف علي شمو.
] هاشم عمل مع مايو في مجاله الشباب والرياضة.
] وكان إتحاد أشتراكي.
] وعمل في مركزه إبان الإنتقالية.
] وواصل في نفس التخصص مع الإنقاذ.
] كان مؤتمراً وطنياً نافذاً ورقماً.
] ورغم كل ذلك كان متواضعاً حد الثمالة.
] ولايفارق تربيزة الضمنة بالنادي.
] ولايدخل معه حزبه لدار النادي.
] ولايحتمي بحزبه في وجه الآخرين. ولايستغل حزبه ليضر به الناس.
] كان يختلف معك فكراً.
] ويأتلف معك حباً.
] كان مريخياً هواهو. محباً للجميع.
] لذا لم يكن غريباً عليه ذلك الحشد أيام المأتم.
] ألف رحمة تتنزل عليك حبيبنا هاشم.
] وتجدنا على العهد.
] مريخونااااااااا.
] لن تفارق مسامعنا مابقيت فينا حياة.
] المهم.
] توقع الناس يوم الخميس لجنة أبو قبة.
] وحتى البعض كان شعاره خميسك ولو تبيع قميصك.
] ورقص البعض رقصة هلا بالخميس.
] وعندما أنتصف الليل.
] بدأت أسئلة تطرح نفسها؟.
] هو إجتماع (الفيفا) مع الإتحاد موضوعو الأساسي كان شنو؟.
] هي (الفيفا) دي كلموها وقالوا ليها دايرين نعمل لجنة تطبيع ولا دايرين نوفق ساااي؟.
] لأ. هو الموضوع شنو؟.
] وهل تستطيع (الفيفا) تعطيل بعض مواد نظامها الأساسي؟. هو الطرف التالت منو؟.
] وهل مباراة المنتخب ضد غانا كانت السبب؟. ] وتواصلت الأسئلة من ليلة الخميس حتى قال الإمام ظهر الجمعة.
] قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم .
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم .
] تعرف يا والينا.
] سمعنا تحت تحت وجابوهو لينا.
] قالوا أكتشفتوا الخطأ في تسعيرة البنزين يا والينا.
] لأنو مافي بلد في الدنيا بتعدد أسعار بنزينا .
] ودي المشكلة الفينا.
] العلاج توحيد السعر لينا .
] أنا بحلها ليكم يا والينا.
] بدون ماتخسروا مليما .
] أجمعوا السعرين لي بعض يا والينا .
] وأفرضوا حاصل الجمع سعراً للجالون علينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال ميتين وخمسين زايد خمسمية وأربعين تبقى سبعمية وتسعين. … ماكتيرة علينا .
وإلى لقاء
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر بابكر سلك يكتب: حليل ود الزبير موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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