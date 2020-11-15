بابكر سلك يكتب: حليل ود الزبير موسى

] رحل من بلدنا أجمل زول .

] هاشم الزبير موسى.

] ود قلبا.

] عمدة من حي العمدة.

] أبوهو عمدة. عمدة التجار.

] ونسيبو العمدة الوسيلة العكام.

] عمدة الكرة وأحد أعمدة الرياضة.

] ولمن عرف هاشم بالمريخ نزيده .

] هاشم ود العز وإبن رجل البر الزبير موسى.

] مركز صحي الزبير موسى يشهد على بر الأسرة.

] وحكاوي مجالس أمدرمان لاتخلو من سيرة عظمة الأسرة العتيقة.

] لذا لم استغرب أن يكون هاشم عظيماً.

] وعظمة هاشم تلحظها في قامة رجل بين أضلعه قلب طفل.

] هاشم كان بريئاً براءة الأطفال.

] لا يعمل وفق استراتيجيات وأهداف خبيثة.

] فقط يسعى للم الشمل ومعالجة الخلافات والإختلافات.

] إذا حزن إنسان فأن دمعة هاشم تكون سباقة وحاضرة قبل دمعة الزول الحزين.

] هاشم عضو مجلس.

] يشكل حضوراً يومياً بالنادي دون الآخرين.

] هاشم ماعضو مجلس.

] مابغيب ولا يوم عن النادي.

] كان جباراً للخواطر .

] يجيء على نفسو لأجل المريخ ولأجل الآخرين .

] ولعل شهادة مزمل الأخيرة في قبول هاشم مقترح سحب القائمة التي تقدم بها حتى لايشق الصف.

] كانت شهادة للتاريخ لرجل آخر أعماله المريخية كانت عدم شق الصف.

] ومن مظاهر عظمة هاشم.

] أنه لم يضاهيه في سنوات العمل العام سوى بروف علي شمو.

] هاشم عمل مع مايو في مجاله الشباب والرياضة.

] وكان إتحاد أشتراكي.

] وعمل في مركزه إبان الإنتقالية.

] وواصل في نفس التخصص مع الإنقاذ.

] كان مؤتمراً وطنياً نافذاً ورقماً.

] ورغم كل ذلك كان متواضعاً حد الثمالة.

] ولايفارق تربيزة الضمنة بالنادي.

] ولايدخل معه حزبه لدار النادي.

] ولايحتمي بحزبه في وجه الآخرين. ولايستغل حزبه ليضر به الناس.

] كان يختلف معك فكراً.

] ويأتلف معك حباً.

] كان مريخياً هواهو. محباً للجميع.

] لذا لم يكن غريباً عليه ذلك الحشد أيام المأتم.

] ألف رحمة تتنزل عليك حبيبنا هاشم.

] وتجدنا على العهد.

] مريخونااااااااا.

] لن تفارق مسامعنا مابقيت فينا حياة.

] المهم.

] توقع الناس يوم الخميس لجنة أبو قبة.

] وحتى البعض كان شعاره خميسك ولو تبيع قميصك.

] ورقص البعض رقصة هلا بالخميس.

] وعندما أنتصف الليل.

] بدأت أسئلة تطرح نفسها؟.

] هو إجتماع (الفيفا) مع الإتحاد موضوعو الأساسي كان شنو؟.

] هي (الفيفا) دي كلموها وقالوا ليها دايرين نعمل لجنة تطبيع ولا دايرين نوفق ساااي؟.

] لأ. هو الموضوع شنو؟.

] وهل تستطيع (الفيفا) تعطيل بعض مواد نظامها الأساسي؟. هو الطرف التالت منو؟.

] وهل مباراة المنتخب ضد غانا كانت السبب؟. ] وتواصلت الأسئلة من ليلة الخميس حتى قال الإمام ظهر الجمعة.

] قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم .

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم .

] تعرف يا والينا.

] سمعنا تحت تحت وجابوهو لينا.

] قالوا أكتشفتوا الخطأ في تسعيرة البنزين يا والينا.

] لأنو مافي بلد في الدنيا بتعدد أسعار بنزينا .

] ودي المشكلة الفينا.

] العلاج توحيد السعر لينا .

] أنا بحلها ليكم يا والينا.

] بدون ماتخسروا مليما .

] أجمعوا السعرين لي بعض يا والينا .

] وأفرضوا حاصل الجمع سعراً للجالون علينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ميتين وخمسين زايد خمسمية وأربعين تبقى سبعمية وتسعين. … ماكتيرة علينا .

وإلى لقاء

صحيفة الانتباهة