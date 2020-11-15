التعايشي: حياة البلد تتغير لمصلحة الانتقال الديمقراطي الكامل

قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي: لأول مرة في تاريخنا الحديث نقدم أجندة البناء والتأسيس على أجندة التنافس السياسي والمكاسب الفردية، الحياة في هذه البلاد تتغير بشكل جوهري لمصلحة الانتقال الديمقراطي الكامل والحرية والعدالة. وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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