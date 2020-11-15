السودان يترأس الاجتماع (18) لاتفاقية (اتوا) لحظر استخدام الألغام

تبدأ الاثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف عبر تقنية الفيديو، أعمال الاجتماع الثامن عشر للدول أعضاء اتفاقية (اتوا) لحظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام المضادة للأفراد دورة 2020م.

ويرأس الجلسة الافتتاحية وبقية جلسات الاجتماع التي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، وفق صحيفة السوداني نائب المندوب الدائم للسودان بجنيف السفير عثمان أبو فاطمة آدم، فيما يخاطب الجلسة الافتتاحية وزير الدفاع رئيس وفد السودان اللواء ركن يس ابراهيم يس عبد الهادي.

وعلى الصعيد ذاته، يقدم المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام العميد ركن خالد حمدان آدم، تقارير السودان حول تنفيذ برنامج السودان في البند الخامس والتعاون والمساعدة والامتثال التعاوني ومساعدة الضحايا.

ويقود السودان مبادرات في إطار خطة أوسلو المُختصة بدول الجنوب أبرزها المشروع السوداني الشادي المشترك لتطهير الحدود المشتركة من الذخائر غير المتفجرة ومخلفات الحرب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)