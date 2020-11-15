ضبط حشيش و حبوب مخدرة بحي الحميدية بزالنجي

وقفت لجنة امن ولاية وسط دارفور بقيادة رئيس اللجنة الوالي الدكتور اديب عبدالرحمن يوسف علي ضبطيات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة بجانب كميات من الأسلحة البيضاء والكداميل في منطقة الحي الشرقي الحميدية. وقال الدكتور اديب عبدالرحمن لدى زيارته ظهر الأحد لاهالي الحميدية للوقوف على احوال المنطقة عقب احتجاجات اهل الحي الشرقي علي سوء الأوضاع الأمنية وتدهور الخدمات، قال أن الأمن مسؤولية الجميع وأن القوة المشتركة لن تتواني في فرض هيبة الدولة ومحاربة الظواهر السالبة في المنطقة . وأشار وفق ( سونا) إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية للقضاء علي ظاهرة الحشيش والمخدرات وحبوب الترامادول التي وصفها بأنها مدمرة للشباب، موضحا إن المحافظة على الشباب تقتضي عدم التساهل في هذا الأمر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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