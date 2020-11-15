مني : اولويات الحكومة توفير (خبز، وقود، دواء، والمواصلات)

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي “جئنا اليوم للعمل مع الحكومة الانتقالية كفريق مشترك لترجمة اتفاق السلام على أرض الواقع، ولرفع الظلم والتهميش بجميع مناطق البلاد، كما جئنا ايضا لتصفير العداد لبداية حقيقية ” .

وعدد مني لدى مخاطبته احتفالات السلام بساحة الحرية الاحد المحاور التي ترتكز عليها الدولة خلال الفترة القادمة ومن ضمن اولوياتها الاهتمام بمعيشة المواطن من توفير الأساسيات (خبز، وقود، دواء، والمواصلات) قائلا “علينا العمل على تحمل المسؤولية وترك المشاكسات السياسية للعبور إلى الديمقراطية”.

وأشار مناوي الى ان المحورالاقتصادي ارتكز على التنمية المستدامة لجميع المناطق المتاثرة بالحروب، بجانب تطبيق استراتيجية المراجعة لمشروعات والاهتمام بتنمية الريف السوداني ومناطق الإنتاج بالتقنيات والطرق الحديثة بالإضافة الى تطوير الصادرات السودانية للاستفادة من عائداتها. واشار مناوي وفق ( سونا) الى الاهتمام بخلق فرص لتوظيف الشباب للحد من العطالة والهجرة الغير شرعية بجانب تنمية مهارات النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وجدد مناوي الاهتمام بايلولة الشركات لوزارة المالية وتطوير المناطق التي دمرتها الحرب بجانب الاهتمام بالتعليم العام وتعليم ابناء اللاجئين. واكد ان المرحلة القادمة تركز على تفعيل المؤسسات دستوريا لتأسيس حكم راشد للحاق بركب الدول المتقدمة واعتماد المواطنة اساس للحقوق والواجبات التوظيف . وجدد مناوي الدعوة لكل من القائد عبدالعزيز الحلو والقائد عبدالواحد محمد نور للحاق بركب السلام لتحقيق السلام الشامل والكامل . وعبر عن شكره وتقديره لدولة جنوب السودان، ودولة تشاد وكل شركاء السلام على جهودهم الكبير والمستمرة في تحقيق السلام بالسودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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