مدير مكتب المهدي ينفي تدهور صحته

نفى مدير مكتب رئيس حزب الأمة القومي محمد ذكي الانباء التي تتحدث عن تدهور صحة الامام الصادق المهدي. وأكد ذكي بأن صحته في تحسن مضطرد. ولكنه ما زال تحت الرعاية الطبية الكاملة بدولة الامارات العربية المتحدة. يذكر وبحسب صحيفة صوت الامة بأن هنالك بعض الاخبار المتواترة تحدثت الامام الصادق المهدي تعرض لإنتكاسة ويعاني من ضيق في التنفس وأصبحت حالته حرجة الأمر الذي نفاه مدير مكتبه وتمنى له عاجل الشفاء الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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