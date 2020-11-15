البرهان يلتقي قادة أطراف عملية السلام

إلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ببيت الضيافة قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لسلام السودان. ورحب البرهان في تغريدة له بحسابه في تويتر بأطراف عملية السلام وقال بحسب (سونا): “مرحباً أبناء الوطن شركاء وصناع السلام فالشجعان هم من يصنعونه والسلام هو الانتصار الدائم”. وكان قادة أطراف عملية السلام قد وصلوا البلاد اليوم إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ السودان وتنفيذا لاتفاق السلام بعد وداع الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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