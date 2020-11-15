حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تدين اعتداء عناصر عبدالواخد على ندوة الحاج يوسف

أدانــت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الاعتداء الذي قامت به عناصر تابعة لحركة تحرير الــســودان/ عبد الواحد النور على الندوة الجماهيرية في الحاج يوسف أمس الأول، وقد أسفر الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة النارية والبيضاء عن إصابة قيادات وكوادر من الحركة اضافة لعدد من حضور الندوة.

وأشارت الحركة بحسب صحيفة الجريدة، إلى ان هذا الهجوم يعد الثالث مـن نوعه مـن نفس المجموعة، وذلك بحجة الملكية الفكرية للشعارات والعلم، وأكدت الحركة في تعميم صحفي بأن هذه الحجج واهية ولا تعطي أية جهة كانت الحق في الاعتداء الجسدي على قياداتها والمواطنين.

في السياق ذاته أدانت الحركة انسحاب قــوات الشرطة من مكان الندوة أثناء الهجوم، واتهمتها بالتواطؤ مع المعتدين، وطالبت الحكومة بالتحقيق مع القوة المنسحبة دون القيام بواجبها في حماية المواطنين الـعـزل، أو محاولة القبض على العناصر المعتدية، وحملت الحكومة كامل المسؤولية في حماية قيادات وكوادر وحضور ندوات الحركة.

وأكــدت الحركة بـأن لها المقدرة على القيام بهذا الدور في حال فشل الجهات الأمنية الحكومية من القيام بدورها المنوط بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)