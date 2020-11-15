العثور على (80) جوالاً مليئة بالأدوية مدفونة تحت الأرض

كشف والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، عن العثور على كميات كبيرة من الأدوية مدفونة تحت الأرض.

وقال الدومة في مؤتمر صحفي بمركز (أماروس) للخدمات الصحفية أمس “السبت” بحسب صحيفة المواكب، في رده على سؤال، حول نتائج التحقيق في المخازن السرية للأدوية قال: “إن السلطات عثرت على (80) جوالاً مليئة بالأدوية مدفونة في حفرة عميقة، بجانب حصر عدد كبير من الأدوية والمحاليل الوريدية سليمة ومدة صلاحياتها لم تنته، تم تخزينها في العراء بشكل عشوائي”.

وأشار الوالي إلى أن عملية الضبط تمت بمساعدة لجان المقاومة، التي وضعت يدها على أدوية معبأة في جوال بحوزة مواطن، وبعد تفتيش المكان عثروا على كمية كبيرة من الأدوية، وقال إنه تم استدعاء الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)