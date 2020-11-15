مصادر: (المالية) عجزت عن توفير (60) مليار جنيه لاحتفالات السلام

كشف مصدر موثوق داخل اللجنة المنظمة لاحتفالات البلاد باستقبال قادة أطراف السلام القادمين من جوبا اليوم الأحد، عن عجز وزارة المالية الاتحادية توفير (60) مليار جنيه تكلفة الاحتفال.

وأفاد المصدر بحسب صحيفة المواكب، بأن المالية أبلغتهم عن عجزها في توفير المبلغ الذي حددته اللجنة المنظمة، منوهاً إلى أنها اكتفت بتوفير مبلغ (40) مليار جنيه، مبيناً أن تنصل المالية عن التزامها أحدث “ربكة” بعمل اللجنة، الأمر الذي يتوقع أن يصاحب الاحتفال سوء تنظيم.

وأكد مصدر بالمجلس الأعلى للحكم المحلي أنهم تلقوا توجيهاً من أمانة حكومة ولاية الخرطوم، بأن يلزموا مديري الوحدات الإدارية بمحليات الولاية السبع بأن يتكفلوا بتوفير البصات التي تنقل الجماهير من وإلى ساحة الاحتفال “ساحة الحرية”، إلى جانب توفيرها وجبة الفطور للجماهير.

وأوضح أن المجلس اجتمع بجميع الضباط الإداريين بالولاية صباح الجمعة وناقش معهم الأمر، وأشار إلى أن الاجتماع صاحبه مرج شديد من قبل الضباط ورفضوا هذا الإجراء باعتبار أنه أتى متأخراً، ولفت إلى أنهم قالوا إن اللجنة المنظمة تريد تحملهم فشلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)