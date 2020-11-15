البجا: التصعيد مستمر حتى إلغاء “مسار الشرق” بالكامل

أغلق مواطنون غاضبون أمس، الطريق القومي الخرطوم – بورتسودان في مناطق (اوشيري، العقبة، صمد وهيا).

وأعلن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله اوبشار لمصادر استمرار التصعيد الثوري وقفل الطرق الرئيسية حتى يتم إلغاء مسار الشرق في منبر جوبا للسلام بالكامل، وأشار إلى تسيير مليونيات بكسلا والبحر الأحمر اليوم الأحد لتأكيد رفضهم للمسار.

وأكد اوبشار بحسب صحيفة الصيحة، قطع الطرق أمام ما أسماه محاولات الحكومة والجبهة الثورية لتجيير المسار باستخدامهم الحشود بالدعم الإثني والحكومي، متجاهلين الرفض الشعبي العارم من مكونات الشرق، وأضاف “التصعيد مستمر حتى إلغاء المسار بالكامل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)