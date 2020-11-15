تحت تهديد السلاح.. مجهولان ينهبان سيدة بأم درمان

تقدمت سيدة في العقد الثاني من عمرها ببلاغ لقسم شرطة أمبدة جنوب بأن شخصين أقدما على نهبها هاتف هواوي، حيث أفادت بموجب عريضة بأن شخصين بإرشادها قد اشتركا في نهبها موبايل هواوي بقيمة (17.000) جنيه، وذلك بأمبدة الحارة (17).

وباستجواب الشاكية بحسب صحيفة السوداني الدولية، أفادت بأنه في حوالي الساعة الخامسة مساءً أثناء سيرها في الشارع العام عائدة إلى منزلها اعترض طريقها شخصان يقودان موتر (GN) بلون أحمر بدون لوحات وقاما بتهديدها بسكين ونهبا الموبايل الموضح أعلاه ولاذا بالهروب، ليتم فتح بلاغ تحت المادة (21/175) من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)