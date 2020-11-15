الهادي إدريس: السلام هدف ظللنا ننشده لفترة طويلة

حيا الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهه الثوريه السودانية الشعب السوداني بتحقيق السلام، مشيراً إلى أن السلام هدف ظللنا ننشده لفترة طويلة، وأشاد بدور دولة جنوب السودان في تحقيق السلام بعد صبر استمر لعام كامل.

وقال في المؤتمر الصحفي اليوم بمطار الخرطوم على شرف وصلوهم للسودان بعد توقيع السلام بحسب (سونا)، قال أتينا لنمّلك اتفاقيه السلام للشعب السوداني، لأنها ملك له وهو هدف أساسي لعودتنا بعد السلام، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء في الحكم مدنين وعساكر لمصلحة الشعب وتحقيق شعار الثوره.

وقال أن الاتفاقيه يجب تنفيذها وهو اتفاق مميز تم توقيعه في مناخ سياسي مختلف وهو لكل السودان وخاطب كل القضايا الجوهريه مشدداً علي ضرورة سد الفجوه في المجتمع من خلال الحكم الفيدرالي الذي يسهم في اعطاء نسبة كبيرة للاقاليم الأقل نمواً. وأضاف “أننا نتحمل المسؤولية من اليوم ونعلم معاناة الشعب السوداني وسنسعي بالتعاون مع الشركاء في الحكم بتحمل المسؤولية”.

وقال ان ما تعرضت له الندوة بالحاج يوسف من تعرض ومصايقات وإطلاق رصاص أمر غير مقبول وسوف لن نسمح بانزلاق السودان نحو العنف مرة أخرى، وقال أن النازحين يجب أن يعودوا إلى مناطقهم في أقرب فرصة، داعياً جميع رفقاء الكفاح المسلح الذين لم يوقعو على اتفاق السلام بضروره الإنضمام إلى ركب السلام لمصلحة الشعب، داعياً كل القوى السياسية بالسودان خاصة الشركاء في العمل سوياً من أجل الوحدة بين مختلف مكونات السودان السياسيه، مشيداً بدور سلفا كير وأعضاء حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام، وقال إن دورهم كان فأعلاً وزلل كل العقبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)