مناوي أتينا لترجمة اتفاق السلام في أرض الواقع

قال رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمطار الخرطوم عقب وصوله من جوبا “اتينا لترجمة اتفاق السلام في أرض الواقع” واشار إلى وصلوهم للخرطوم من أجل مشاركة الحكومة في تحمل عبء الانتقال الديمقراطي عقب الثورة المجيدة.

وقال مناوي ان تنفيذ الاتفاق يجب أن يبدأ بعودة النازحين واللاجئين كأولوية للحكومة التي سيتم تشكيلها بمشاركة أطراف العملية السلمية.

وأضاف مناوي “علينا العمل على تحمل المسؤولية وترك المشاكسات السياسية للعبور إلى الديمقراطية”.

وشكر رئيس حركة تحرير السودان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لتحملهم تركة النظام السابق خلال الفترة السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)