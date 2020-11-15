وصول قيادات أطراف عملية السلام برئاسة دكتور الهادي إدريس

وصل اليوم ألى مطار الخرطوم الدولي قيادات أطراف عملية السلام برئاسة الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وقيادات الجبهة جبريل ابراهيم، ومالك عقار وخالد محمد إديس جاويش وأسامة سعيد والطاهر موسي حجر وكل قيادات أطراف السلام.

وكان في إستقبالهم بالمطار كل من التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ووزير الدفاع وعمر مانيس وقيادات أطراف العمليه السلميه وقوي الحرية والتغيير، ومن جانب الوساطة توت قلوك.

وبحسب (سونا)، فإن أطراف إتفاقيه السلام التي تتمثل في الجبهه الثوريه السودانية التي تنضوي تحتها عدد من المسارات ذات الخصوصيه وحركة العدل والمساواة وغيرها، قد وقعوا إتفافاً للسلام أنهى الحرب التي استمرت لعقود مما أخر السودان في تحقيق التنميه المستدامة والإستقرار ومن المتوقع أن ينزل هذا الاتفاق عبر مصفوفه لأرض الواقع بعد وصول هذه القيادات.

ويأمل السودانيون ان يلحق عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو الي ركب السلام حتى تكتمل فرحة السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)