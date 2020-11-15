الكساد يشل الحركة التجارية بالخرطوم

تشهد الأسواق حالة من الركود والكساد وضعف القوى الشرائية وترقب المواطن للمزيد من التراجع.

وقال تاجر سلع بالخرطوم محمد إبراهيم ان ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية، مبيناً ان سعر لبن البدرة (2) كيلو ونصف بلغ (3,5) ألف جنيه. أما العدس زنة (200) جرام (1,800) جنيه لـ(40) ظرفاً وسعر الظرف الواحد (160) جنيها، فيما سجل سعر النشويات السكسكانية والشعيرية والمكرونة (850) جنيهاً للكرتونة، وسعر زيت الفول (8) آلاف جنيه لعبوة (36) رطلاً، مؤكداً تزامن ارتفاع الأسعار طبقاً لارتفاع الدولار.

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيى آدم بحسب صحيفة السوداني، ان استقرار الأسعار نتيجة لركود وضبابية الموقف السياسي خاصة بعد الانتخابات الأمريكية، مبيناً ان سعر جوال السكر (6,200) جنيه لزنة (50) كيلو واستقر سعر زيت التحمير (36) رطلاً في (6) آلاف جنيه وسعر عليه صلصة البستان (250) جنيهاً.

وأشار تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك لحدوث استقرار في الأسعار، مبيناً ان سعر لبن البودرة (2) كيلو وربع (3,5) ألف جنيه، أما كيلو العدس (250) جنيهاً، فيما استقر سعر زيت الفول (7) آلاف جنيه لعبوة (36) رطلاً، واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة (850) جنيهاً وسعر القطعة (40) جنيهاً، أما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (50) جنيهاً، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً إلى (800) جنيه بدلاً عن (600) جنيه.

وقال تاجر سلع بأمدرمان محمد عوض بأن هنالك استقراراً في أسعار السلع بالسوق، وأوضح ان البضاعة متوفرة بالأسواق وهنالك توقعات بتراجع الأسعار، مبيناً ثبات سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو البكت في (1,500) جنيه وسعر الكيلو (160) جنيها ودقيق زادنا (150) جنيهاً للكيلو، وأشار لمعاناة السوق هذه الفترة من الركود وضعف القوة الشرائية نتيجة الغلاء رغم استقرار الأسعار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)