عاجل.. السودان يسجل 225 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

الأحد 15 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 14 ألفا و626 حالة، بينها 1116 وفاة، و9517 شخصا تعافوا.



وأوضحت الصحة السودانية - فى بيان اليوم الأحد، عن التقرير الوبائى ليومى الخميس، والجمعة الماضيين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 167 إصابة فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 9 ولايات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 14 ألفا و626 حالة، بينها 1116 وفاة، و9517 شخصا تعافوا.

وأوضحت الصحة السودانية - فى بيان اليوم الأحد، عن التقرير الوبائى ليومى الخميس، والجمعة الماضيين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 167 إصابة فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 9 ولايات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.