ضبط وقود وقمح معد للتهريب ودراجات نارية مسروقة بالبحر الأحمر

ضبطت مباحث شرطة ولاية البحر الأحمر، شحنة من البنزين والجازولين والقمح كانت معدة للتهريب بمنطقة هيا، كما تمكّنت من ضبط دراجات نارية بدون لوحات وأخرى مسروقة من مدينة بورتسودان والقبض على المتهمين.

وقال مصدر للشرطة، في بيان أمس بحسب صحيفة السوداني، إنه وفي إطار المحافظة على قُوت المواطن والسلع المدعومة من الدولة، تمكنت إدارة المباحث بالولاية من ضبط عربة بوكس وعربة لاندكروزر بهما (51) جركانة معبأة بالبنزين، بجانب (6) جركانات 8 جوالين بنزين و32 جركانة 16 جالوناً، كما ضبطت (40) جوال قمح معد للتهريب خارج الولاية.

وفي سياق ذي صلة، ضبطت المباحث بالولاية، (40) دراجة نارية بدون لوحات وأخرى مسروقة من مدينة بورتسودان وتوقيف عربتي بوكس بدون لوحات ليست لديهما مستندات رسمية، حيث تم اتخاذ إجراءات بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بقانون الطوارئ في البلاغ الأول، وتم تدوين بلاغات تحت المادة (174) في مواجهة المتهمين بالبلاغ الثاني توطئةً لتقديمهم للعدالة.

وثمّن والي ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، الجهود المبذولة من الشرطة بالردود العملية لمباحث وشرطة المرور في ضبط الدرّاجات النارية والعربات بدون لوحات بمحطات الوقود، مُؤكِّداً مساهمة الشرطة في حل مشاكل الولاية من نقص الوقود والخبز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)