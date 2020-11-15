إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية “داخل بسكويت”

أنهت إدارة جمارك مطار الخرطوم وردية (ذو النورين) مغادرة، مغامرة راكب أجنبي حاول تهريب عملات أجنبية (52.850) دولار إلى خارج البلاد داخل صناديق بسكويت. كما تمكنت أيضاً (وردية الفاروق) مغادرة من إحباط محاولة تهريب كميات من العملات الأجنبية تم ضبطها وإفشال المحاولة التهريبية.

وأوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن بحسب صحيفة السوداني، أن وردية ذو النورين مغادرة أثناء عملها الروتيني بمراقبة حركة الركاب تمكنت من ضبط المبلغ بحوزة الأجنبي مخبأة داخل صناديق بسكويت للتمويه والإخفاء من السلطات، إلا ان يقظة وفطنة قوات جمارك المطار كانت بالمرصاد لضبط المحاولة.

من جانبه، كشف مدير فرع الصالات والتارمك العميد شرطة حقوقي هشام محمد، عن ضبط عملات عبر (وردية الفاروق) مغادرة عبارة عن (12900) دولار أمريكي، (3050) يورو، (280) جنيه إسترليني و(4700) ريال سعودي بحوزة راكب أجنبي محاولاً تهريب العملات إلى خارج البلاد، وأكد هشام أن ورديات جمارك المطار تعمل بمهنية عالية وتدريب عالٍ وبأجهزة متطورة لكشف جميع أساليب التهريب وضبطها لحماية الاقتصاد الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)