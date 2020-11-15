أنهت إدارة جمارك مطار الخرطوم وردية (ذو النورين) مغادرة، مغامرة راكب أجنبي حاول تهريب عملات أجنبية (52.850) دولار إلى خارج البلاد داخل صناديق بسكويت. كما تمكنت أيضاً (وردية الفاروق) مغادرة من إحباط محاولة تهريب كميات من العملات الأجنبية تم ضبطها وإفشال المحاولة التهريبية.
وأوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن بحسب صحيفة السوداني، أن وردية ذو النورين مغادرة أثناء عملها الروتيني بمراقبة حركة الركاب تمكنت من ضبط المبلغ بحوزة الأجنبي مخبأة داخل صناديق بسكويت للتمويه والإخفاء من السلطات، إلا ان يقظة وفطنة قوات جمارك المطار كانت بالمرصاد لضبط المحاولة.
من جانبه، كشف مدير فرع الصالات والتارمك العميد شرطة حقوقي هشام محمد، عن ضبط عملات عبر (وردية الفاروق) مغادرة عبارة عن (12900) دولار أمريكي، (3050) يورو، (280) جنيه إسترليني و(4700) ريال سعودي بحوزة راكب أجنبي محاولاً تهريب العملات إلى خارج البلاد، وأكد هشام أن ورديات جمارك المطار تعمل بمهنية عالية وتدريب عالٍ وبأجهزة متطورة لكشف جميع أساليب التهريب وضبطها لحماية الاقتصاد الوطني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية “داخل بسكويت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.