غرب دارفور تنبش (12) جثماناً في أحداث كرينرق ومستري

اعلن والي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة إلقاء القبض على 12 متهماً في أحداث كرينرق ومستري، وقال سيتم نبش (12) جثماناً تم دفنها من غير تشريح، مؤكداً أن الولاية آمنة ولا توجد بها صراعات قبلية منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حملة السلام الاجتماعي ساهمت في حل المشاكل القبلية وجعلت المواطنين يتجهون إلى الزراعة.

وقال الدومة في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة السوداني، إن بعض المتهمين معروفون بأسمائهم، لكن لم يتم القاء القبض عليهم لأنهم مسلحون وفروا إلى (الخلاء)، مستدركاً: سيتم القبض عليهم قريباً، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قامت بدور كبير في تحقيق الاستقرار بالولاية وفتح المسارات منعاً لحدوث احتكاكات بين المزارعين والرعاة

. وقال إن لجنة ازالة التمكين بالولاية اتخذت (50) قراراً، لكن اللجنة الاتحادية لم تنشر تلك القرارات، وأضاف ”هذا الأمر جعل أعضاء اللجنة يصابون بالإحباط”، مشيراً إلى ان نتائج لجنة التحقيق حول دفن (80) جوال أدوية في باطن الأرض ستظهر خلال الأيام القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)