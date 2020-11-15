وكيل العدل: الوزارة يقع عليها العبء الأكبر في الانتقالية

أكدت وكيل وزارة العدل سهام عثمان، على أهمية الإصلاح المؤسسي لوزارة العدل تنفيذاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وقالت لدى مخاطبتها ورشة الإصلاح المؤسسي لوزارة العدل اليوم الأحد، إن الوزارة يقع عليها العبء الأكبر في المهام ذات الطابع القانوني والعدلي من مهام الفترة الانتقالية، ومراجعة كافة القوانين وإصلاحها حتى تغطي كل الجوانب المطلوبة، بحيث تكون متوافقة مع الوثيقة الدستورية لنجاح الفترة الانتقالية.

وأمنت سهام بحسب صحيفة السوداني، على أهمية التدريب في المرحلة المقبلة ورفع مستوى قدرات منسوبي وزارة العدل، والعمل على ترقية الوزارة لتتمكن من تحقيق كل مطالب الثورة في الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)