عاجل.. عبدالواحد يصل كمبالا للترتيب للسلام الشامل

الأحد 15 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وصل رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد أحمد النور، إلى العاصمة اليوغندية كمبالا في إطار الترتيبات لإعلان مبادرة السلام الشامل بالسودان التي وعدت الحركة بطرحها للرأي العام وكافة الجهات المعنية بالسودان والمحيطين الإقليمي والدولي.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لحركة وجيش تحرير السودان محمد عبدالرحمن الناير، ان زيارة عبدالواحد لكمبالا تأتي في إطار الزيارة للقارة الأفريقية كخطوة أولى لإعلان مبادرة مؤتمر الحوار السوداني السوداني داخل الوطن لمخاطبة جذور الأزمة الوطنية بمشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية بالسودان وبإستثناء النظام البائد وواجهاته. واضاف البيان ان المبادرة تأتي كذلك للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان يضع حداً للنزيف الوطني، والتوافق على حكومة إنتقالية من شخصيات مستقلة تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والسلام والإستقرار وبناء دولة مواطنة متساوية بين جميع السودانيين.

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