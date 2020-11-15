الشيوعي: هناك من سيتحالف معنا لإحداث التغيير الجذري

قطع الحزب الشيوعي بأنه لا يسعى لتكوين أي حاضنة سياسية جديدة، وأن قراره بالخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير يرتبط بالتوجه نحو استكمال طريق الثورة وأهدافها.

وأكدت الناطق الرسمي للحزب آمال الـزيـن فـي تصريح بحسب صحيفة الـجـريـدة، أن الانسحاب من (قحت) لا يرتبط بتكوين حاضنة سياسية جديدة، وكشفت عن أن وجهتهم القادمة ستكون الشارع والعمل على تنظيمه وفقاً لبرنامج يرتبط بالاتفاقيات والمواثيق السابقة،

وأضافت: هنالك قوى سياسية ومدنية سيتحالف معها الحزب من خلال هذا البرنامج، ونوهت إلى أن هدفهم هو إحداث التغيير الجذري وتحقيق الدولة المدنية الكاملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)